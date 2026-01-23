Skicrosserin Maier rast aufs Podest

SID 23.01.2026 • 14:37 Uhr Zwei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele hat Skicrosserin Daniela Maier ihre starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Die Deutsche musste sich in Veysonnaz lediglich der schwedischen Seriensiegerin Näslund geschlagen geben.

Für Maier war es der dritte zweite Platz in diesem Winter, stets musste sie sich Näslund geschlagen geben. Die Dominatorin feierte im sechsten Rennen ihren fünften Sieg, einmal war sie „nur“ Dritte.

Wilmsmann komplettiert gutes deutsches Ergebnis

Florian Wilmsmann, zuletzt Zweiter in Innichen, komplettierte das gute deutsche Ergebnis und belegte beim Sieg des Franzosen Youri Duplessis-Kergomard Rang fünf. Tim Hronek fuhr auf Platz zehn.