Sieg! Deutsche schürt Olympia-Hoffnung

SID 17.01.2026 • 13:26 Uhr Die beste deutsche Snowboarderin zeigt erneut ihre ganze Klasse. Auch bei den Männern gibt es eine Überraschung.

Snowboard-Ass Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) hat bei ihrem Comeback nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause den zweiten Sieg im dritten Rennen gefeiert. Die Bronzemedaillen-Gewinnerin der Winterspiele 2018 siegte beim Parallel-Riesenslalom im bulgarischen Bansko im Finale gegen die Polin Aleksandra Krol-Walas mit 0,59 Sekunden Vorsprung und schürte große Medaillenhoffnungen für Olympia. Bei den Männern gelang Yannik Angenend (Lengdorf) mit Rang vier eine Überraschung.

„Es fühlt sich fantastisch an“, sagte Hofmeister nach ihrem 28. Weltcup-Sieg: „Es war ein harter Tag und von Anfang an sehr schwierig. Ich bin wieder zurück ganz oben, ich bin wirklich glücklich.“ Hofmeister hatte bei einem Trainingssturz in Zermatt einen Bruch des Sprungbeins und einen Riss des Außenbandes erlitten. Auf den Saisonstart mit den fünf Rennen im Jahr 2025 hatte sie verzichten müssen und war erst kurz vor Weihnachten aufs Snowboard zurückgekehrt.

Hofmeister setzte sich im Achtelfinale souverän gegen Kaylie Buck aus Kanada durch, dann legte sie gegen Elisa Caffont aus Italien einen starken Endspurt hin. Im Halbfinale profitierte die 29-Jährige vom Ausscheiden der Bulgarin Malena Zamfirova. Mathilda Scheid scheiterte im Achtelfinale gegen die Kanadierin Aurelie Moisan, sicherte sich aber mit Rang elf die zweite Teil-Norm für Olympia.

Angenend holte sein bestes Weltcup-Ergebnis und erfüllte damit ebenfalls die Vorgabe für die Winterspiele. Nach einem Sieg gegen den Italiener Edwin Coratti gewann er auch sein Viertelfinale gegen den Österreicher Christoph Karner mit einer Hundertstel Vorsprung. Im Halbfinale gegen Arnaud Gaudet und im kleinen Finale gegen den Schweizer Gian Casanova hatte er das Nachsehen. Das zuvor beste Weltcup-Ergebnis des 25-Jährigen war ein zwölfter Platz gewesen.