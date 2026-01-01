Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

SPORT1 01.01.2026 • 11:00 Uhr In Garmisch-Partenkirchen steht an Neujahr das zweite Springen der Vierschanzentournee an. Zwei Deutsche wollen ihre Leistungen aus Oberstdorf bestätigen.

Die Vierschanzentournee gastiert traditionell an Neujahr in Garmisch-Partenkirchen. Nach der Qualifikation am Mittwoch geht es für die Athleten am Donnerstag im zweiten Springen um die nächsten wichtigen Punkte.

Seit 24 Jahren warten die deutschen Skispringer auf einen Nachfolger von Sven Hannawald, der den prestigeträchtigen Gesamtsieg 2002 erringen konnte. Auch der letzte Tagessieg von Andreas Wellinger liegt inzwischen bereits zwei Jahre zurück.

Bestätigt Hoffmann seinen Podestplatz aus Oberstdorf?

Großer Favorit beim Springen in Garmisch ist wieder einmal Dominator Domen Prevc. Der Slowene gewann nach dem Springen in Oberstdorf auch die Qualifikation souverän und wird als letzter Springer im ersten Durchgang an der Reihe sein.

Die beiden besten Deutschen, Philipp Raimund und Felix Hoffmann, präsentierten sich erneut in guter Form und landeten in der Garmisch-Quali in den Top Acht. Zwischen Pius Paschke (Platz 20) und Karl Geiger (Platz 31) wird es ein deutsches Duell um das Weiterkommen in Durchgang zwei geben.

Auch Andreas Wellinger und Youngster Ben Bayer (beide Platz 27) qualifizierten sich für das zweite Tournee-Springen. Constantin Schmid (Platz 51) verpasste die Top 50 hingegen äußerst knapp.

Im ersten Springen der Tournee feierte DSV-Adler Hoffmann den Sprung auf Platz drei. Mit 297,3 Punkten hat der 28-Jährige jedoch bereits einen großen Rückstand auf Domen Prevc, der die Gesamtwertung nach dem ersten Springen deutlich anführt (316,6 Punkte).

K.o.-Duelle ums Weiterkommen

Bei den vier Einzelspringen der Vierschanzentournee wird der erste Durchgang nicht im klassischen Modus ausgetragen: Stattdessen gibt es 25 K.o.-Duelle, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren. Die Paarungen ergeben sich aus den Platzierungen in der Qualifikation.