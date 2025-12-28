Deutsches K.o.-Duell: Brisanter Tournee-Auftakt für Wellinger

SPORT1 28.12.2025 • 18:17 Uhr Sechs DSV-Adler qualifizieren sich für das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee. Andreas Wellinger ist im K.o.-Duell gegen einen deutschen Hoffnungsträger gefordert.

Sechs der neun deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf am Montag (16.30 Uhr im LIVETICKER) qualifiziert.

Sorgenkind Andreas Wellinger wird im K.o.-Duell des ersten Durchgangs ausgerechnet gegen einen deutschen Hoffnungsträger antreten: Nach Rang 39 in der Qualifikation duelliert sich der Olympiasieger von 2018 mit Felix Hoffmann, der Platz 12 belegte.

In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Philipp Raimund (Oberstdorf/2.) - Junshiro Kobayashi (Japan/49.)

- Junshiro Kobayashi (Japan/49.) Felix Hoffmann (Heidersbach/12.) - Andreas Wellinger (Ruhpolding/39.)

- Pius Paschke (Kiefersfelden/21.) - Robin Pedersen (Norwegen/30.)

- Robin Pedersen (Norwegen/30.) Luca Roth (Meßstetten/46.) - Jan Hörl (Österreich/5.)

- Jan Hörl (Österreich/5.) Constantin Schmid (Oberaudorf/44.) - Ryoyu Kobayashi (Japan/7.)

Weitere Duelle u.a.:

Domen Prevc (Slowenien/1.) - Eetu Nousiainen (Finnland/50.)

Daniel Tschofenig (Titelverteidiger/Österreich/3.) - Roman Koudelka (Tschechien/48.)

Stefan Kraft (Vorjahressieger/Österreich/33.) - Jason Colby (USA/18.)

