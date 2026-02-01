Skispringen: Heimweltcup in Willingen heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Karl Geiger ist am Samstag furios beim Heimweltcup in Willingen auf das Podest gesprungen. Für den DSV-Adler war es die erste Top-3-Platzierung in der laufenden Saison. Kann er im zweiten Einzelspringen am Sonntag (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) wieder brillieren?
Springt Geiger wieder aufs Podest?
Für die Skispringer ist der Weltcup in Willingen die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele. Allerdings nicht für Geiger, denn der Deutsche konnte sich nicht für das Großevent qualifizieren.
Skispringen heute im Free-TV: So können Sie das Männer-Einzel live sehen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: sportstudio.de, Joyn
- Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de
Treten wieder starke Winde auf?
Nach seiner starken Leistung am Samstag erklärte Geiger, dass es richtig Spaß gemacht habe und die Stimmung im deutschen Team so euphorisch war wie lange nicht mehr.
Am Samstag beeinflussten starke Winde das Springen an der Mühlenkopfschanze. Auch beim zweiten Wettkampf ist damit zu rechnen. Im Anschluss geht der Fokus dann komplett auf die Olympischen Winterspiele.
Bei Olympia geht es bereits am Donnerstag und damit 24 Stunden vor der Eröffnungsfeier beim ersten offiziellen Training erstmals auf die Normalschanze von Predazzo. Der erste Wettkampf steht am folgenden Montag an.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)