Skispringen: Heimweltcup in Willingen heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 01.02.2026 • 13:00 Uhr In Willingen findet die Olympia-Generalprobe im Skispringen statt. Gelingt Karl Geiger sein zweites Podest beim Heimweltcup?

Für die Skispringer ist der Weltcup in Willingen die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele. Allerdings nicht für Geiger, denn der Deutsche konnte sich nicht für das Großevent qualifizieren.

Skispringen heute im Free-TV: So können Sie das Männer-Einzel live sehen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Joyn

sportstudio.de, Joyn Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Treten wieder starke Winde auf?

Nach seiner starken Leistung am Samstag erklärte Geiger, dass es richtig Spaß gemacht habe und die Stimmung im deutschen Team so euphorisch war wie lange nicht mehr.

Am Samstag beeinflussten starke Winde das Springen an der Mühlenkopfschanze. Auch beim zweiten Wettkampf ist damit zu rechnen. Im Anschluss geht der Fokus dann komplett auf die Olympischen Winterspiele.

Bei Olympia geht es bereits am Donnerstag und damit 24 Stunden vor der Eröffnungsfeier beim ersten offiziellen Training erstmals auf die Normalschanze von Predazzo. Der erste Wettkampf steht am folgenden Montag an.

