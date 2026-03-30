Curling-WM: Weiterer Sieg für Deutschland

SID 30.03.2026 • 19:52 Uhr Nach dem vierten Sieg aus sechs Spielen steuern die deutschen Curler weiter Richtung Playoffs.

Deutschlands Curler sind bei der Weltmeisterschaft in den USA erneut als Sieger vom Eis gegangen. Nach seinem Erfolg gegen Südkorea (6:4) präsentierte sich das Team um Skip Marc Muskatewitz am Montag erneut in starker Form und bezwang Norwegen mit 7:6.

Die DCV-Auswahl liegt mit vier Siegen aus den ersten sechs Gruppenspielen auf Rang drei und weiterhin auf dem vorgenommenen Playoff-Kurs.

Deutsches Ziel ist das Halbfinale

Nächster Gegner ist in der Nacht zu Dienstag die Schweiz (2.00 Uhr). Zum Auftakt hatte sich Deutschland in Ogden im US-Bundesstaat Utah gegen die USA (10:5) und Tschechien (8:7) durchgesetzt, es folgten überraschende Niederlagen gegen Polen (4:11) und Italien (5:7) – und nun wieder zwei Siege.

Das erklärte Ziel der Deutschen sind die Playoffs um die Teilnahme am Halbfinale. Die besten beiden Mannschaften ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets.