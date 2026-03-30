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Curling-WM: Weiterer Sieg für Deutschland

Weiterer WM-Sieg für Deutschland

Nach dem vierten Sieg aus sechs Spielen steuern die deutschen Curler weiter Richtung Playoffs.
Fokussiert: Deutschlands Skip Marc Muskatewitz
Fokussiert: Deutschlands Skip Marc Muskatewitz
© Beautiful Spots International/ IMAGO/SID/Beautiful Sports International/ Steffie Wunderl
SID
Nach dem vierten Sieg aus sechs Spielen steuern die deutschen Curler weiter Richtung Playoffs.

Deutschlands Curler sind bei der Weltmeisterschaft in den USA erneut als Sieger vom Eis gegangen. Nach seinem Erfolg gegen Südkorea (6:4) präsentierte sich das Team um Skip Marc Muskatewitz am Montag erneut in starker Form und bezwang Norwegen mit 7:6.

Die DCV-Auswahl liegt mit vier Siegen aus den ersten sechs Gruppenspielen auf Rang drei und weiterhin auf dem vorgenommenen Playoff-Kurs.

Deutsches Ziel ist das Halbfinale

Nächster Gegner ist in der Nacht zu Dienstag die Schweiz (2.00 Uhr). Zum Auftakt hatte sich Deutschland in Ogden im US-Bundesstaat Utah gegen die USA (10:5) und Tschechien (8:7) durchgesetzt, es folgten überraschende Niederlagen gegen Polen (4:11) und Italien (5:7) – und nun wieder zwei Siege.

Das erklärte Ziel der Deutschen sind die Playoffs um die Teilnahme am Halbfinale. Die besten beiden Mannschaften ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets.

Das Endspiel steigt am 4. April. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo hatte Deutschland mit Platz sieben in der Round Robin die Medaillenspiele verpasst.

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