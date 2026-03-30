Curling-WM: Weiterer Sieg für Deutschland

Deutschlands Curler sind bei der Weltmeisterschaft in den USA erneut als Sieger vom Eis gegangen. Nach seinem Erfolg gegen Südkorea (6:4) präsentierte sich das Team um Skip Marc Muskatewitz am Montag erneut in starker Form und bezwang Norwegen mit 7:6.
Weiterer WM-Sieg für Deutschland
Die DCV-Auswahl liegt mit vier Siegen aus den ersten sechs Gruppenspielen auf Rang drei und weiterhin auf dem vorgenommenen Playoff-Kurs.
Deutsches Ziel ist das Halbfinale
Nächster Gegner ist in der Nacht zu Dienstag die Schweiz (2.00 Uhr). Zum Auftakt hatte sich Deutschland in Ogden im US-Bundesstaat Utah gegen die USA (10:5) und Tschechien (8:7) durchgesetzt, es folgten überraschende Niederlagen gegen Polen (4:11) und Italien (5:7) – und nun wieder zwei Siege.
Das erklärte Ziel der Deutschen sind die Playoffs um die Teilnahme am Halbfinale. Die besten beiden Mannschaften ziehen direkt in die Vorschlussrunde ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Playoff-Duellen um zwei weitere Tickets.
Das Endspiel steigt am 4. April. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo hatte Deutschland mit Platz sieben in der Round Robin die Medaillenspiele verpasst.