WM in Prag: DEU-Paar erreicht Eistanz-Kür

SID 27.03.2026 • 16:34 Uhr Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan nehmen Revanche für die Olympia-Enttäuschung.

Das deutsche Eiskunstlaufpaar Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hat sich bei den Weltmeisterschaften in Prag für das Kür-Finale im Eistanz qualifiziert. Die fünfmaligen deutschen Meister blieben beim Rhythmustanz am Freitag ohne Patzer und kamen auf 71,02 Punkte.

„Es war eine ereignisreiche Saison mit Höhen, aber unglücklicherweise auch mit Tiefen. Aber heute konnten wir zeigen, was in uns steckt“, sagte Steffan. Die Oberstdorfer hatten nach dem DM-Titel ihren EM-Start im Januar krankheitsbedingt abgesagt.

Janse van Rensburg/Steffan, die bei den Winterspielen in Mailand Letzte geworden waren, qualifizierten sich als 17. für die letzte Medaillenentscheidung der Titelkämpfe in Tschechien, bei der am Samstagabend 20 Paare auf dem Eis stehen. Um einen Podestplatz geht es für das Duo der Deutschen Eislauf-Union (DEU) nicht.