WM-Aus für deutsches Curling-Duo

SID 30.04.2026 • 12:08 Uhr Bei der Curling-Mixed-WM verlieren Kim Sutor und Sixten Totzek das "Endspiel" ums Weiterkommen in der Gruppenphase gegen Schottland.

Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat bei der Mixed-Doubles-WM keine Chance mehr auf die K.o.-Runde. In ihrer achten und vorletzten Vorrundenpartie unterlagen sie in Genf dem direkten Konkurrenten Schottland mit 3:8.

Mit dieser insgesamt vierten Niederlage im Turnierverlauf hat das Duo des Deutschen Curling Verbandes (DCV) keine Möglichkeit mehr, ins Viertelfinale einzuziehen – nur die jeweils drei besten Teams der beiden Gruppen kommen weiter.

Deutschland erreicht sein Hauptziel

Deutschland hat aber andererseits in Gruppe B vor dem letzten Spiel gegen Ungarn am Abend (19.00 Uhr) das Hauptziel Klassenerhalt bereits erreicht.