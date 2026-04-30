Das deutsche Curling-Duo Sixten Totzek (26) und Kim Sutor (22) hat bei der Mixed-Doubles-WM keine Chance mehr auf die K.o.-Runde. In ihrer achten und vorletzten Vorrundenpartie unterlagen sie in Genf dem direkten Konkurrenten Schottland mit 3:8.
WM-Aus für deutsches Curling-Duo
Bei der Curling-Mixed-WM verlieren Kim Sutor und Sixten Totzek das "Endspiel" ums Weiterkommen in der Gruppenphase gegen Schottland.
Bei der WM ausgeschieden: Sixten Totzek and Kim Sutor
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Mit dieser insgesamt vierten Niederlage im Turnierverlauf hat das Duo des Deutschen Curling Verbandes (DCV) keine Möglichkeit mehr, ins Viertelfinale einzuziehen – nur die jeweils drei besten Teams der beiden Gruppen kommen weiter.
Deutschland erreicht sein Hauptziel
Deutschland hat aber andererseits in Gruppe B vor dem letzten Spiel gegen Ungarn am Abend (19.00 Uhr) das Hauptziel Klassenerhalt bereits erreicht.
Es war von Beginn an eine deutliche Angelegenheit für Schottland. Bereits nach zwei Ends lagen Totzek und Sutor mit 0:4 zurück. Bei einem Erfolg wären die Schützlinge von Bundestrainer Uli Kapp vor ihrem letzten Spiel der Vorrunde an den Schotten vorbeigezogen.