FIS-Fiasko: Oberstdorf oder Planica? WM 2031 weiter offen

SID 10.06.2026 • 21:03 Uhr Der erste Tag des FIS-Kongresses in Belgrad endet mit einer Farce.

Erst ließ die FIS fast zwei Stunden auf sich warten – dann wurde keine Entscheidung verkündet: Bei der Frage, ob die Nordische Ski-WM 2031 nach Oberstdorf geht oder nach Planica in Slowenien, müssen sich beide Bewerber gedulden, denn der der erste Tag des Kongresses des Internationalen Skiverbandes FIS in Serbiens Hauptstadt Belgrad endete mit einer Farce.

„Meine Damen und Herren, ich hatte gehofft, den heutigen Abend mit der Bekanntgabe der Austragungsorte der Nordischen Weltmeisterschaften 2031 abschließen zu können. Die Ratssitzungen, die zu dieser Verzögerung geführt haben, dauern jedoch an und wir konnten noch keine endgültige Entscheidung treffen“, sagte Nick Fellows, der Direktor von FIS TV, auf der Bühne, während im Publikum Gemurmel einsetzte.

„Diese Entscheidung wird in den nächsten Ratssitzungen fallen. Ich bitte daher um Entschuldigung, dass wir nicht so weit waren“, führte Fellows im Beisein des umstrittenen FIS-Präsidenten Johan Eliasch nebulös aus. Die Skiflug-WM 2030 ging derweil turnusmäßig an Vikersund (Norwegen).

FIS-Präsidentenwahl entscheidet Machtkampf

Die wichtigste Entscheidung in Belgrad fällt am Donnerstag, wenn der neue FIS-Präsident gewählt wird. Vor allem die großen Wintersportnationen, darunter auch Deutschland, wollen eine Wiederwahl von Eliasch verhindern.