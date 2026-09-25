Eiskunstlauf: Gartung holt Silber bei Nebelhorn Trophy

Gartung überzeugt in der Kür zu den Klängen von Depeche Mode und arbeitet sich von Rang fünf aus dem Kurzprogramm nach vorne.

Der deutsche Eiskunstlauf-Meister Genrikh Gartung hat bei der renommierten Nebelhorn Trophy in Oberstdorf den Silber-Rang belegt. Nachdem der erst 18-Jährige im Kurzprogramm vor seinem Heimpublikum den fünften Platz erreicht hatte, überzeugte er in der Kür zum Titel „Enjoy the Silence“ von Depeche Mode mit mehreren Vierfach-Sprüngen. Es ist das erste Mal seit 2010, dass ein Deutscher in der Männer-Wertung der Nebelhorn Trophy wieder eine Medaille gewann.

Der für Estland startende Aleksandr Selevko schlug Gartung mit knapp 15 Punkten Vorsprung. Rang drei belegte der Franzose Francois Pitot. Der zweite deutsche Starter Nikita Starostin konnte seinen guten sechsten Platz aus dem Kurzprogramm nicht verteidigen und fiel auf Rang acht zurück. Auch Luca Fünfer stürzte mehrmals und kam nach seinem zwölften Platz im Kurzprogramm nach der Kür auf Rang 13.

Die Paarlauf-Konkurrenz findet in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. Nachdem die Weltmeister Minerva Hase/Nikita Volodin bereits frühzeitig abgesagt hatten, mussten auch Annika Hocke und Robert Kunkel ihren Start zurückziehen. Nach Hockes Fußverletzung konnte das Duo den Trainingsrückstand nicht wie erhofft aufholen. „Wir sind sehr traurig, dieses Jahr nicht bei der Nebelhorn Trophy vor deutschem Publikum laufen zu können. Wir hätten es uns sehr gewünscht, schaffen es aber einfach nicht“, teilten die Olympia-Zehnten mit.