Eiskunstlauf: Gartung nach Kurzprogramm auf Platz fünf

Annika Hocke und Robert Kunkel mussten ihren Start bei der Nebelhorn Trophy verletzungsbedingt absagen.

Der deutsche Eiskunstlauf-Meister Genrikh Gartung hat sich bei der renommierten Nebelhorn Trophy in Oberstdorf eine aussichtsreiche Ausgangsposition erarbeitet. Nach dem Kurzprogramm in seinem Wohnort liegt Gartung auf dem fünften Platz und hat bei der Kür am Freitag (14.00 Uhr/br24) noch die Chance auf einen Medaillenrang.

Die ersten fünf Athleten liegen lediglich 2,51 Punkte auseinander, zwischen Rang eins und vier liegen 1,22 Zähler. In Führung liegt der für Estland startende Aleksandr Selevko. Neben dem erst 18 Jahre alten Gartung belegen die deutschen Starter Nikita Starostin und Luca Fünfer die Plätze fünf und zwölf.

„Ich möchte möglichst saubere Elemente zeigen und mich dem Publikum in einem neuen Stil präsentieren“, hatte Gartung vor dem Wettbewerb gesagt. „Ich denke, es ist ein großer Vorteil, den ersten Wettbewerb in Oberstdorf zu laufen, weil ich das Eis hier sehr gut kenne und jeden Tag darauf trainiere.“

Die Paarlauf-Konkurrenz findet in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. Nachdem die Weltmeister Minerva Hase/Nikita Volodin bereits frühzeitig abgesagt hatten, mussten auch Annika Hocke und Robert Kunkel ihren Start zurückziehen. Nach Hockes Fußverletzung konnte das Duo den Trainingsrückstand nicht wie erhofft aufholen. „Wir sind sehr traurig, dieses Jahr nicht bei der Nebelhorn Trophy vor deutschem Publikum laufen zu können. Wir hätten es uns sehr gewünscht, schaffen es aber einfach nicht“, teilten die Olympia-Zehnten mit.