Wichtige TV-Entscheidung im Wintersport gefallen!

von SID
16.11.2026 • 11:55 Uhr
Wichtige TV-Entscheidung im Wintersport gefallen!

ARD und ZDF sichern sich bis 2030 die Hoheit über wichtige Wintersportarten. Das Paket umfasst unter anderem die Top-Wettbewerbe im Ski Alpin und Skispringen.

ARD und ZDF haben sich bis 2030 die Rechte an über 200 Weltcups und den Weltmeisterschaften des Ski-und Snowboard-Weltverbandes gesichert.

Wie die Sender mitteilten, hat sich SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit dem FIS-Medienrechtepartner Infront über die Wettbewerbe der kommenden vier Saisons geeinigt.

Großes Wintersport-Paket für ARD und ZDF

Damit sind unter anderem die Höhepunkte im Ski Alpin, Skispringen und Skilanglauf weiterhin bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen – wobei beide TV-Anstalten betonen, dass ihre jeweiligen Gremien den Vereinbarungen noch zustimmen müssen.

Die Vereinbarung umfasst auch die Nordische Kombination, Freestyle, Ski Cross, Snowboard und verschiedene Para-Sportarten.

Die Übertragungsrechte im Biathlon, die vom Weltverband IBU vergeben werden, hatten sich ARD und ZDF über die European Broadcasting Union bereits bis 2034 gesichert.

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