Comeback von Ski-Star Hirscher verzögert sich

Marcel Hirscher verzichtet auch auf den Weltcup-Slalom in Gurgl. Der Zeitpunkt seines Ski-Comebacks bleibt offen.

Marcel Hirscher verschiebt sein Comeback im Ski-Weltcup erneut. Der 37-Jährige wird beim Slalom in Gurgl am kommenden Sonntag nicht an den Start gehen.

Das Management des gebürtigen Österreichers bestätigte dem ORF, dass sich Hirscher weiter intensiv auf das Training konzentrieren werde. Wann und wo der inzwischen für die Niederlande startende Skistar zurückkehrt, bleibt offen.

Bereits den Riesenslalom in Sölden und den Slalom in Levi hatte Hirscher ausgelassen. Dabei hatte der achtmalige Gesamtweltcupsieger zuletzt in Gurgl auf der Weltcup-Piste trainiert, auch gemeinsam mit dem österreichischen Team. Ein Rennen vor heimischem Publikum muss dennoch warten.

Hirscher stehen vier Wildcards zur Verfügung

Mit dem Tiroler Rennort verbindet Hirscher auch seinen bislang letzten Weltcupauftritt. Dort verpasste er vor zwei Jahren als 46. des ersten Slalom-Durchgangs die Qualifikation für das Finale. Kurz darauf zog er sich beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Seit der Verletzung hat der Gewinner von 67 Weltcuprennen keinen Weltcupstart mehr bestritten.

Für seine Rückkehr stehen Hirscher im Slalom und im Riesenslalom jeweils vier Wildcards zur Verfügung. Damit kann er ein Rennen mit der Startnummer 31 aufnehmen. Gelingt ihm eine Platzierung unter den besten 30, bleibt die eingesetzte Wildcard erhalten. Andernfalls verringert sich sein Kontingent in der jeweiligen Disziplin.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.