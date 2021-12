Biathlon: Verliert Mäkäräinen Gesamtweltcup 2013/14 an Berger wegen Zaitseva-Urteil?

Dies hat zur Folge, dass Tora Berger - ursprünglich Zweite im Gesamtweltcup - an Mäkäräinen vorbeigezogen ist. Die Norwegerin profitierte von der neuen Punkteverteilung in neun Rennen mehr als die Finnin, sodass sie nun insgesamt 868 Punkte in der Gesamtwertung aufweist, Mäkäräinen lediglich 863. So ist es auch bereits in der offiziellen Statistik der IBU gelistet.