Biathlon: Frustrierte Hildebrand auf Rang 15 - keine Chance mehr auf Olmypia

Bei Preuß, die sich nach Fußverletzung und Corona-Infektion im Aufbau befindet und in Antholz nicht am Start ist, wird es jedoch ein Wettlauf gegen die Zeit. „Wir denken Tag für Tag“, sagte Eisenbichler in Antholz. Er sei aber „ein positiver Mensch“. Und notfalls gebe es „auch noch spätere Flüge“ nach Peking. Geplanter Abflug des deutschen Teams ist am 31. Januar.