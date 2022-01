Olympiasieger Fritz Fischer kritisiert Nachwuchsförderung im Biathlon

Vor dem Heim-Weltcup in Ruhpolding, der nach der Absage im vergangenen Jahr wegen der strengen Corona-Verordnungen in Bayern erstmals ohne Zuschauer stattfinden wird, versuchte Fischer optimistisch zu bleiben. "Jammern bringt uns jetzt nicht weiter. Trotz allem Negativen: Ich habe schon das Gefühl, dass am Himmel wieder ein paar blaue Flecken da sind", sagte er.