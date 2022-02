Olympia: Schwedens deutscher Biathlon-Coach Johannes Lukas im SPORT1-Interview

Lukas: Darüber mache ich mir keine Gedanken. Mir war das ganze länger bekannt, bevor es an die Medien ging. Wir haben klar und deutlich kommuniziert: Wer in meinem Team dabei sein will, muss als Teamplayer funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es den Athleten freigestellt, das Team zu verlassen. Privatfälle kann und will ich nicht beeinflussen, ebenso wenig, was jeder auf seinem Zimmer macht. Bisher hat das sehr gut funktioniert.