Biathlon: Franziska Preuß mit emotionalem Happy End der Saison

Preuß' von vielen Hoffnungen begleiteter Winter Olympia-Winter war von Rückschlägen durchzogen, unter anderem infolge einer Corona-Infektion. Bei den Spielen in Peking blieb Preuß glücklos, in Erinnerung blieb vor allem ihr aufgelöstes Tränen-Interview nach dem 30. Platz im Sprint. Zuletzt lief es versöhnlicher, unter anderem auch durch den dritten Platz im Single-Mixed mit Erik Lesser am vergangenen Wochenende. Lesser veredelte seinen Abschied am Samstag mit dem Sieg in der Verfolgung.