Biathlon: "Lebenskrise" - Große Sorgen um Norwegen-Star Tiril Eckhoff

In Zukunft gelte es, entsprechend Vorsicht walten zu lassen. „Wir müssen das Training mit Tiril gut dosieren. Sie trainiert, an manchen Tagen ist es etwas besser, an manchen Tagen etwas schlechter“, erklärte Oberegger weiter und sicherte der zweimaligen Olympiasiegerin die volle Unterstützung des Verbandes zu: