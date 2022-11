Biathlon: DSV-Asse kritisieren neue Regeln - "Weiß nicht, warum man das machen muss"

„Ich halte nicht so viel davon. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Streichergebnisse waren für mich schon immer ein Punkt, wo man sagen kann, wenn man einen Infekt hat, krank ist oder sich nicht zu 100 Prozent fit fühlt: Okay, ich lasse es gut sein heute, ich habe ja einen Streicher. Jetzt kann es dazu führen, dass man krank an den Start muss“, sagte Benedikt Doll bei der Einkleidung der DSV-Profis.