Biathlon: DSV-Legende Ricco Groß hofft als Slowenien-Trainer auf Medaillen bei Olympia 2026

In einem Gespräch mit Siol.net sagte der 52-Jährige: „Jakov Fak ist ein erfahrener Biathlet, dann haben wir zwei Athleten in der Mitte ihrer Karriere und drei Jugendliche, die bei den Jugendmeisterschaften Medaillen gewonnen haben und die wir so schnell wie möglich auf ein noch höheres Niveau bringen müssen.“