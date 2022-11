Biathlon: Radikale Veränderungen beim DSV! Neue Impulse vor Heim-WM in Oberhof

So kommuniziert man im deutschen Lager neuerdings nur noch auf Englisch. Ein Schachzug, den Bundestrainer Mark Kirchner befürwortet: „Wenn man nicht in der Muttersprache spricht, muss man mehr überlegen und kommt nicht so ins Sabbeln“, begründete der 52-Jährige. Und weiter: „Für die Objektivität und das konzentrierte Arbeiten ist das gar nicht so schlecht.“