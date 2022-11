Russland-Ausschluss im Wintersport: Doll, Kühn, Hennig & Co. mit klaren Worten

Ähnlich beurteilt Langläuferin Katharina Hennig den Ausschluss. „Es ist eine sehr harte Entscheidung, aber die Entscheidung ist richtig“, meinte die 26-Jährige und führte über den Krieg aus: „Wir haben alle gehofft nach dem Februar, dass es nicht so lange andauert, aber dem ist nicht so. Also ist die Entscheidung richtig - auch, wenn die Sportlerinnen nichts für das können, was weiter oben entschieden wird.“ (NEWS: Nächste Nation droht mit WM-Boykott)