Biathlon: Doll hadert bei Bö-Machtdemonstration

Immerhin ein Lichtblick: Doll hatte die viertbeste Laufzeit. Aber am Schießstand vergab er eine bessere Platzierung. „Es ist nicht so verkehrt, wie es am Ende aussieht. Es waren die drei Fehler, die mir das Genick gebrochen haben“, haderte Doll daher auch nach dem Rennen im ZDF: „Es überrascht mich etwas. Ich bin schwer reingekommen, hatte schwere Beine. Das hat mir, glaub ich, am Liegenschießen auch zugesetzt.“