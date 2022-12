Biathlon: Denise Herrmann-Wick bezwingt Horrorstrecke Hochfilzen

„Hochfilzen ist so ein bisschen die Horrorstrecke und der Horrorschießstand für mich in den letzten Jahren“, gestand Herrmann-Wick nach dem Rennen im ZDF. „Daher bin ich froh, dass es heute so gut geklappt hat.“ Am Samstag geht Herrmann-Wick damit als Erste in die Loipe, wenn um 11.30 Uhr die Verfolgung auf dem Programm steht. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)