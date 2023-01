Biathlon kurios: Fussel im Gewehr behindert starke Voigt in Ruhpolding

„Die Zuschauer haben einen echt beflügelt“, sagte Voigt in der ARD. Probleme mit der Waffe und ihrer Zielvorrichtung seien „ein Nervenzirkus“ gewesen. „Es war wie so eine kleine Fussel in meinem Diopter und die habe ich nicht rausgekriegt. Ich war so fertig mit den Nerven, aber die Trainer haben mich beruhigt.“