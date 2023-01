Biathlon-Übertragung der ARD unterbrochen: Darum sahen Fans Magdalena Neuner statt Live-Action

„Das Licht am Schießstand ist ausgefallen, alle Monitoren sind ausgefallen auf dem Ü-Wagenstand“, berichtete Kommentator Christian Dexne, als es weiterging. Später folgte aber eine weitere Unterbrechung und andere Notprogramme: ein Porträt über das neue Leben des dreimaligen Olympiasiegers Michael Greis als Steuerberater in München und eines über das neue Leben von Legende Tora Berger in der norwegischen Provinz.