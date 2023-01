Tränen einer Biathlon-Überraschung: Die emotionale Geschichte der Amy Baserga

Dabei überzeugte Baserga besonders in der Schlussphase, in der sie liegend wie stehend ohne Schießfehler blieb, den Podestplatz hinter Norwegen und Frankreich beeindruckend souverän über die Ziellinie brachte. Für die Schweiz war es das erste Podium in der Single-Mixed-Staffel überhaupt. (SERVICE: Der Wettkampf-Kalender im Biathlon)