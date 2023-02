Biathlon-WM: Bö will "mehr als nur eine Medaille"

Weltklasse-Biathlet Johannes Thingnes Bö traut sich bei der WM in Oberhof mehrere Podestplätze zu.

„Die Ergebnisse sind mir nicht so wichtig, aber ich hoffe, dass ich mehr als nur eine Medaille gewinne", sagte der Norweger am Tag nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel. Erfolgsdruck verspüre er trotz seiner beeindruckenden Erfolgsserie jedoch nicht.

Seit Wochen läuft der 29-Jährige in einer eigenen Liga, er gewann elf der bisherigen 14 Individualrennen und stellte zuletzt mit sechs Siegen nacheinander einen Rekord auf. Am Mittwoch sicherte er sich als Staffel-Schlussläufer souverän den 13. WM-Titel seiner Karriere - trotz ungewohnter Schwächen am Schießstand.