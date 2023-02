Biathlon: Italien-Star Lukas Hofer zieht Schlussstrich!

Der Italiener kündigte auf seinen sozialen Kanälen an, die Saison vorzeitig zu beenden. „Nachdem ich alles Mögliche versucht habe, um wieder in Form zu kommen, habe ich zusammen mit meinen Trainern und dem medizinischen Personal beschlossen, die Saison früher als erhofft zu beenden, um endlich wieder gesund zu werden“, schrieb der 33-Jährige.

Der Bronzemedaillen-Gewinner von der WM 2011 in Chanty-Mansijsk hat eine lange Leidenszeit hinter sich. „Seit November habe ich die härtesten vier Monate körperlich, aber noch mehr mental erlebt, in denen ich mit meinem Körper und meiner Gesundheit kämpfte und später wieder zu normalen Trainingsbedingungen zurückfand“, gab Hofer einen Einblick in die schwierigen vergangenen Monate.