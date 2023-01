Biathlon: Italien-Star Hofer mit langer Leidensgeschichte - Karriereende droht

In der Tat ist seine Leidensgeschichte lang. „Im Sommer hatte ich an beiden Beinen Läuferknie, jetzt ist das mit dem Schienbein dazugekommen. All diese Verletzungen sind im Grunde Entzündungen“, meint der zweifache Bronzemedaillengewinner der Olympischen Winterspiele von 2014. „Mein Körper reagiert also auf etwas - auf was genau, das müssen wir herausfinden.“ (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia)