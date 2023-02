Biathlon-WM: Coup geglückt - aber noch muss Herrmann-Wick auf Gold warten

Für Herrmann-Wick war es nach dem Einzel-Olympiagold von Peking und dem WM-Sieg in der Verfolgung 2019 der größte Erfolg ihrer beeindruckenden Karriere. Insgesamt war es ihr siebter WM-Titel. Den letzten deutschen WM-Triumph im Sprint hatte Magdalena Neuner 2012 in Ruhpolding gefeiert.

Schon am Sonntag steht das Verfolgungsrennen an, in dem sie 2019 Weltmeisterin wurde. Dort ist sie nun die Gejagte. Eine kleine Taktik hat sie sich schon zurechtgelegt: „Vielleicht kann ich mich mit Hanna zusammentun, damit wir nicht so isoliert laufen. Bei viermal Schießen muss man bei sich bleiben, um möglichst alle Scheiben abzuräumen.“