Biathlon-WM: Unglaubliches Finish! Denise Herrmann-Wick holt Gold im Sprint

Als Denise Herrmann-Wick unter dem ohrenbetäubenden Jubel der Fans ihre ersehnte Gold-Mission erfüllt hatte, ließ sie sich erst einmal völlig entkräftet in den Schnee fallen. (NEWS: Biathlon-Star spricht über Rücktritt)

Die Arena am Rennsteig hatte sich da längst in ein Tollhaus verwandelt. Mit dem hauchdünnen Triumph im Sprint über 7,5 km machte die 34-Jährige bei der Heim-WM in Oberhof ihren großen Medaillentraum wahr.