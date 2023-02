Biathlon-WM: Doppeltes Absage-Drama vor Herrmann-Wicks zweiter Gold-Chance

Denise Herrmann-Wick hat im Kampf um ihr zweites Gold bei der Biathlon-WM zwei gefährlicher Konkurrentinnen weniger: Elvira Öberg aus Schweden und die Gesamtweltcup-Dritte Lisa Vittozzi aus Italien haben ihren Start in der Verfolgung in Oberhof kurzfristig abgesagt.

Biathlon-WM Verfolgung: Elvira Öberg und Lisa Vittozzi fallen aus

Die schwedische Olympiasiegerin ist am Sonntag (Rennen um 13.25 Uhr im LIVETICKER) mit Halsschmerzen aufgewacht, wie sie selbst auf Facebook mitteilte. „Absolut am Boden zerstört, dass ich in dieser Saison wieder einmal nicht an die Startlinie kommen kann“, schrieb sie dort.