Biathlon-WM: Kommt es wieder zum Drama? Druck auf Vanessa Voigt & Mixed-Staffel

Die Erinnerung ist noch frisch bei Vanessa Voigt an jenes Rennen vor fast exakt einem Jahr.

Als Startläuferin führte die eigentlich so konstante Schützin die Mixed-Staffel bei Olympia in Peking an. Doch bei ihrer Olympia-Premiere versagten Voigt die Nerven, sie musste gleich zweimal in die Strafrunde – am Ende belegte die Staffel Platz 5.

„Ich habe noch was offen mit der Mixed-Staffel nach den Olympischen Spielen“, sagt Voigt vor dem Auftakt der Biathlon-WM in Oberhof. Die Mixed-Staffel macht den Auftakt an diesem Mittwoch (14.45 Uhr im Liveticker) – und Voigt wird wieder als Startläuferin ins Rennen gehen.

„Es wird eine Herausforderung, das ist natürlich mit viel Anspannung verbunden“, gibt die 25-Jährige zu.

Biathlon-WM: Voigt Lokalmatadorin in Oberhof

Wird es wieder ein sportliches Drama geben? Oder gibt es diesmal die Rehabilitation? Teamkollegen und sportliche Leitung haben volles Vertrauen in Voigt. „Ich habe das Gefühl, dass es bei ihr vor heimischen Fans noch einmal besonders klick macht“, sagt Sportdirektor Felix Bitterling.

Und Voigt ist wirklich eine richtige Lokalmatadorin.

In Schmalkalden, nur unweit des Biathlon-Mekkas Oberhof, wurde Voigt geboren. Von klein auf war es ihr Wunsch, Biathletin zu werden. Dabei spielte auch eine Rolle, dass sie in der Nachbarschaft von Olympiasieger Sven Fischer aufwuchs.

Voigt erhielt viele Ticketanfragen vor der WM

„Vor der WM habe ich viele Anrufe bekommen, ob es noch Tickets gibt“, sagt Voigt. Die Begeisterung sei „cool“, aber auch „nochmal ein anderer Druck.“ Dennoch: Voigt wirkt gefestigt und betont: „Olympia im vergangenen Jahr war schon ein Auf und Ab, da habe ich einiges gelernt.“

Bislang ist sie nach jedem Tiefschlag gestärkt zurückgekommen.

Bis vor ein paar Jahren war sogar unklar, ob Voigt überhaupt den Weg als professionelle Biathletin einschlagen kann. Eine hormonelle Umstellung machte ihrem Körper erheblich zu schaffen. 2020 dann musste sie sich einer Schulteroperation unterziehen. Doch Voigt ließ alle Probleme hinter sich?

Kann es mit der Mixed-Staffel, in der neben Voigt Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees starten, diesmal für eine Medaille reichen? (Denise Herrmann-Wick im SPORT1-Interview)

Bitterlings Worten ist eine vorsichtige Attacke zu entnehmen. „Wovon ich nichts halte, ist jetzt eine tolle Zahl als Medaillenvorgabe rauszuhauen, und dann fange ich an, rückwärts zu zählen. Aber wir sind auch nicht hier, um den Anderen beim Feiern zuzuschauen. Wir wollen voll angreifen und unseren Fans was bieten – und zwar in jedem Rennen“, unterstreicht der Sportdirektor.

Mixed-Staffel als Anheizer?

„Kein Geheimnis“ sei die besondere Bedeutung der Mixed-Staffel, quasi als Anheizer für den besonderen WM-Verlauf: „Wenn wir da gut aus den Latschen kommen, kann das richtig anfangen zu rollen“, hofft Bitterling, schränkt aber zugleich ein: „Das ist ein brutales Rennen, wir haben mit Sicherheit fünf bis vielleicht sogar acht Mannschaften, die top aufgestellt sind, das kann in beide Richtungen gehen.“

Vanessa Voigt hat das leidvoll erfahren vor einem Jahr bei Olympia. Wenige Tage später konnte sie sich mit Bronze in der Damen-Staffel trösten. Und dass sie mit Auf und Abs umgehen kann, hat sie schon häufig bewiesen – das sollte Zuversicht geben.

Zeitplan und Sieger der Biathlon-WM in Oberhof