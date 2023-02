Biathlon-WM: Matten-Drama um Schweden

Der Schwede steht bei der Biathlon-WM in Oberhof auf dem Kriegsfuß mit den gemischten Staffel. Zum Auftakt der Wettkämpfe war an seinem Gewehr eine Schraube locker , sodass die schwedische Mixed-Staffel die erhoffte Medaille verpasste.

Acht Tage später erlebt er nun wieder ein Fiasko - erneut als Schlussläufer, erneut mit einer Chance auf eine Medaille. Diesmal allerdings in der Single-Mixed-Staffel, in der nur ein Mann und eine Frau an den Start gehen.