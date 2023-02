Biathlon-WM: Österreich überrascht in Oberhof - Norwegen historisch

Deutschland verpasst Medaille bei Biathlon-WM

Denise Herrmann-Wick hatte wegen der hohen Belastung mit Blick auf die Staffel am Samstag und den Massenstart am Sonntag auf einen Start verzichtet. Sie schickt aber bereits eine Warnung an die Konkurrenz. „Dann greifen wir halt am Wochenende nochmal an, da sind zwei richtige Highlights“, sagte DSV-Frontfrau Denise Herrmann-Wick trotzig.