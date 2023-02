Biathlon-WM: Besondere Ehrung für deutsches Biathlon-Trio Wilhelm, Henkel und Fischer

Neben den aktiven Sportlern hat der Weltverband IBU jedoch auch die ehemaligen Biathleten im Blick und eröffnet die neue IBU Hall of Fame.

Diese vier Athleten wurden „aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen und Erfolge im Laufe ihrer Karriere ausgewählt“, wie die IBU in einer Pressemitteilung die Wahl begründete. Zudem haben sie mit ihren Leistungen „den Maßstab für unzählige Athleten gesetzt, die in ihre Fußstapfen treten“.

Auch Henkel zeigte sich berührt von dieser Ehrung - und zugleich auch überrascht: „Für mich war es überraschend, dass ich in einer der ersten Runden in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Es ist wunderbar, alle wieder zu treffen und das Gefühl zu haben, immer noch ein Teil des Biathlons zu sein, auch wenn man kein Athlet mehr ist.“