Biathlon-Juwel Grotian? Olympiasieger warnen

Gleich viermal stand sie nach dem Wettkampf ganz oben auf dem Treppchen. Neben den WM-Titeln mit der Frauen- und Mixed-Staffel durfte sie sich auch noch über Gold im Sprint und in der Verfolgung freuen.

Als Belohnung wurde die 18-Jährige, die zuvor auch schon bei der diesjährigen Biathlon-EM in der Verfolgung zum Sieg gelaufen war, in den achtköpfigen Kader für das Weltcup-Finale in Oslo (alle Rennen im SPORT1-Liveticker) berufen.