Biathlon: Marco Groß übt DSV-Kritik und erwägt Karriereende! "Plan B": Handwerker

Nach einer persönlich enttäuschenden Saison liegt die Zukunft der einstigen Biathlon-Hoffnung nicht länger in seiner eigenen Hand. „Die Entscheidung liegt beim DSV, ob er mich weiter will“, erklärte der Sohn von Biathlon-Legende Ricco Groß gegenüber chiemgau24 . „Sonst steht alles auf der Kippe.“

„Ich bin am Überlegen, ob ich eine Ausbildung im handwerklichen Bereich mache“, verriet er. Das liegt mir.“ Sportlich gesehen lief es in der letzten Zeit überhaupt nicht für ihn.

Beim zweitklassigen ICU-Cup schaffte er es in der Gesamtwertung lediglich auf einen schwachen 19. Platz - im Weltcup kam er dagegen gar nicht erst zum Einsatz. Die Gründe dafür kann er nicht nachvollziehen, weswegen er Kritik am DSV übte.

Biathlon: Groß kritisiert den DSV

Privat läuft es dagegen richtig rund, so heiratete er 2022 die Schweizer Biathletin Lena Häcki. „Ich bin jetzt seit vergangenem Sommer mit meiner Lena verheiratet und die Ehe tut uns beiden so richtig gut“, so Groß.