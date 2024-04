Wechsel-Wirbel! Trainer packt über Biathlon-Star aus

Der Wechsel von Stina Nilsson vom Biathlon zurück zum Langlauf hat in Schweden für viele Diskussionen gesorgt. Die Langlauf-Olympiasiegerin beendet nach vier Jahren ihren Traum von einer erfolgreichen Karriere im Biathlon.

Warum die so erfolgsverwöhnte Langläuferin im Biathlon nicht an ihre alten Erfolge anknüpfen konnte, erklärt der schwedische Nationaltrainer Johannes Lukas bei svt Sport . „Biathlon ist ein sehr schwieriger Sport und es geht nicht nur darum, mit einer fast vier Kilo schweren Waffe auf dem Rücken schießen und schnell laufen zu lernen. Es ist ein komplexer Sport, bei dem man geduldig sein muss, um zu lernen, zwei verschiedene Dinge zu kombinieren.“

Nilsson habe sich seit Ende der Weltcup-Saison mit ihrer Zukunft beschäftigt. „Es sei ein Prozess gewesen“, sagte der deutsche Coach, der die Entscheidung der 30-Jährigen aber nicht bewerten wollte. „Es liegt nicht in meiner Verantwortung, ihre Entscheidung zu beurteilen, aber ich bewerte ihr Wettkampfjahr und habe mit ihr eine Bewertung vorgenommen. Wir haben darüber gesprochen, was sie sich als Biathletin für die nächste Saison weiterentwickeln muss.“ Alle weiteren Konsequenzen könne er nicht beurteilen.

Es sei ihr leider nicht gelungen, Konstanz in ihre Leistungen zu bekommen. „Wir haben gesehen, dass sie an ihren besten Tagen sehr weit oben sein kann, es ihr aber in mehreren Rennen hintereinander nicht gelungen ist, die Konstanz zu erreichen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie im Weltcup einen Einzelpodestplatz erreicht hat, und das ist nicht allen Biathleten gelungen“, führte Lukas weiter aus.