Biathlon-Sensation: Landsmann mit tragischer Geschichte schlägt Superstar Bö

Ausgerechnet in einem Wettbewerb mit nominell viel kleinerer Konkurrenz ist der Ausnahme-Skijäger nun aber völlig überraschend geschlagen worden - von einem international eher unbekannten Landsmann, der im Weltcup aufgrund eines persönlichen Schicksalsschlags gar nicht am Start war.

Sverre Dahlen Aspenes bezwingt völlig überraschend Gigant Bö

Der 25 Jahre alte Sverre Dahlen Aspenes hat am Freitag völlig überraschend den Sprint-Wettbewerb bei den norwegischen Meisterschaften in Alta gewonnen, Bö wurde nur Dritter - auch aufgrund für ihn unglücklicher Umstände.

Aspenes‘ Bruder Knut starb mit nur 21 Jahren

Der ehemalige Junioren-Weltmeister Aspenes war 2022 62. im Gesamtweltcup, in diesem Winter ging er aus familiären Gründen nicht an den Start: Sein ebenfalls im Biathlon-Nachwuchs aktiver Bruder Knut hatte im Sommer Suizid begangen, er wurde nur 21 Jahre alt.

Entsprechend emotional aufgewühlt war Bruder Sverre am Freitag, beim Interview mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender NRK nach seinem Sieg brach er in Tränen aus: „Ich habe in diesem Herbst und in diesem Winter viel über ihn nachgedacht“, berichtete er, der bittersüße Sieg bedeute ihm sehr viel: „Ich bin so dankbar für alle, die mich unterstützt haben, Trainer, Teamkollegen und Familie. Es war etwas Besonderes. Es war schön, wie das hier ausgegangen ist.“