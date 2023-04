Biathlon: Entscheidung von Dorothea Wierer zum Rücktritt! „Langweile mich, wenn ich nur Biathlon mache!“

Wierer habe während der abgelaufenen Saison viel mit Trainern und ihren Teamkollegen geredet, die sie zum Nachdenken gebracht haben. „Sie erklärte mir, dass ich noch nicht am Ende bin und dass ich noch viel zu geben habe. Ich habe auch dieses Vertrauen von ihnen erhalten, sie haben mich motiviert“, erklärte die Italienerin.

Wierer: „Langweile mich, wenn ich nur Biathlon mache“

So betonte die Südtirolerin: „Ich habe auch ein paar Projekte für die Zukunft, an denen ich arbeiten kann, während ich noch Biathlon mache. Zumindest habe ich noch etwas anderes im Kopf, denn ich habe vor allem in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass ich mich langweile, wenn ich nur Biathlon mache.“