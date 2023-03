Biathlon: Folgt ein weiterer Rücktritt-Paukenschlag?

Auch bei der viermaligen Weltmeisterin Dorothea Wierer steht die Möglichkeit im Raum, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr an den Start gehen wird. Die Italienerin spricht auch offen darüber.

Biathlon: Dorothea Wierer lässt Zukunft offen

„Ich weiß es noch nicht, ich muss mich erst entscheiden“, erklärte sie kürzlich im Gespräch mit dem Portal fondoitalia . Demnach gebe es „Tage, an denen ich mich frage, was ich hier noch mache, und andere, an denen ich merke, wie gut es läuft, und mir sage, dass es sich lohnt, weiterzumachen“.

Bevor sich die 32-Jährige mit der Klärung der Frage auseinandersetzt, steht aber erst einmal das Saisonfinale in Oslo auf dem Programm. „Ich will versuchen, in den letzten Rennen mein Bestes zu geben, und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt“, fügte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin hinzu.