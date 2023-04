Biathlon-Olympiasiegerin kündigt Rückkehr an - Französin mit ambitionierten Zielen nach Schwangerschaft

Braisaz-Bouchet trainiert während Schwangerschaft

Exakte Rückkehr zum Biathlon noch ungewiss

„Mein Plan ist klar und ich glaube an das, was ich aufgestellt habe“, stellte die Athletin klar, offenbarte jedoch zugleich: „Ich schätze, dass ich bei meinem ersten Rennen angespannt bin und viele Fragen haben werde.“

Am Ende wolle die Französin sowohl bei der WM als auch bei Olympia um Medaillen kämpfen: „Das sind meine Ziele. Ob ich sie realisieren kann, hängt natürlich auch von meinen Gegnerinnen ab. Ich werde auf jeden Fall alles in eine gute Vorbereitung setzen und will dabei auch in meiner neuen Rolle als Mutter schlau sein.“