Biathlon-Aus mit 26: Bö-Landsmann tritt frustriert zurück - und erntet Kritik

Ende April flog der 26-Jährige aus dem Nationalkader. Diese plötzliche Ausbootung traf den Skijäger so sehr, dass er nun eine drastische Konsequenz zog und am Mittwoch sein sofortiges Karriereende bekannt gab.

„Ich war geschockt, als die Nachricht kam. Das ist brutal. Dass ich rausgeschmissen wurde, kam für mich komplett unerwartet. Man bekommt das Gefühl, dass man rausgedrängt wurde“, sagte Andersen in einem Interview mit dem norwegischen Sender TV2 .

Der ältere Bruder von Filip Fjeld Andersen sei vom Entschluss des Verbandes „enttäuscht“ gewesen. „Ich war jetzt vier Jahre im Rekrutierungsteam. Und in Alta haben wir noch zusammengesessen und die Saison bewertet. Drei Tage später bin ich plötzlich ohne Vorwarnung nicht mehr dabei. Man wird gefeuert, ohne etwas falsch gemacht zu haben. Es ist unmöglich, sich auf sowas vorzubereiten“, schilderte er.

Kein Platz im Starensemble für Andersen

Weil die Leistungsdichte im Team um Superstar Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjåstad Christiansen enorm hoch ist, galt eine Beförderung Andersens in den A-Kader ohnehin als unwahrscheinlich.

Dass er aber selbst aus dem erweiterten Aufgebot purzelte, überraschte in Anbetracht der jüngsten Leistungen: Immerhin verbuchte Andersen im zweitklassigen IBU-Cup in der vergangenen Saison 17 Platzierungen in den Top 10.