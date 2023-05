Biathlon: Olympiasiegerin Braisaz-Bouchet spricht über Comeback-Pläne

„Ich genieße die ersten Monate mit meiner Tochter, aber ich kann es kaum erwarten, die Gruppe und die Kolleginnen wieder zu treffen, damit es zu Konfrontationen und Wettkämpfen kommt“, sagte die 26-Jährige in einem Interview mit Ski Chrono und gab einen Einblick in ihren aktuellen Tagesablauf.

Erst Kind in die Krippe - dann zum Training

Der Nachwuchs sei „morgens in der Krippe und ich hole sie um 13:30 Uhr ab“, erklärte Braisaz-Bouchet, die den Vormittag so nutzt, um für ihre Rückkehr in den Leistungssport zu trainieren.

Möglicherweise wolle Braisaz-Bouchet schon im August am Blinkfestivalen in Norwegen teilnehmen, einem der wichtigsten Sommerrennen im Biathlon.

Braisaz-Bouchet hat Olympia im Blick

Neben der alles überstrahlenden Goldmedaille im Massenstart bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking feierte die Biathletin in der gleichen Saison zwei weitere Siege mit der französischen Staffel sowie zwei ihrer insgesamt vier Einzel-Erfolge.

Dort will sie erneut um Edelmetall kämpfen. „Ob ich sie realisieren kann, hängt natürlich auch von meinen Gegnerinnen ab. Ich werde auf jeden Fall alles in eine gute Vorbereitung setzen und will dabei auch in meiner neuen Rolle als Mutter schlau sein“, so Braisaz-Bouchet.