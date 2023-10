Biathlon: Besondere Auszeichnung für DSV-Talent

Rund einen Monat vor dem Auftakt der neuen Weltcup-Saison im Biathlon erlebte ein deutsches Talent einen ganz besonderen Moment. Die 19-jährige Selina Grotian wurde am Samstag für ihre herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison mit der Goldenen Henne ausgezeichnet.

Der Publikums- und Medienpreis wird mittlerweile seit 28 Jahren verliehen. Grotian gewann in der Kategorie „Aufsteigerin des Jahres“.

„Es ist etwas Neues für mich, vor so einem großen Publikum zu stehen. Im Biathlon-Stadion ist es doch etwas entspannter. Ich bin unglaublich stolz, diesen Preis gewonnen zu haben“, erklärte die junge Skijägerin aus Garmisch-Partenkirchen laut chiemgau24 im Anschluss.

Biathlon-Talent gewinnt vier Goldmedaillen

In der vergangenen Saison hatte Grotian im Nachwuchsbereich in beeindruckender Manier auf sich aufmerksam gemacht. Allein bei der Junioren-WM in Kasachstan holte sie vier Goldmedaillen.