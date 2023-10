Biathlon: Frankreich-Star Jacquelin spricht über mentale Probleme

Selbst die hart erkämpften Gold- und Bronzemedaillen in den beiden Staffel bei der Weltmeisterschaft in Oberhof konnten nicht kaschieren, dass Émilien Jacquelin im vergangenen Winter eine Saison zum Vergessen erlebt hat. Mit hohen Erwartungen gestartet, lief beim Franzosen nahezu alles schief. Im Gesamtweltcup landete er nur auf dem 16. Platz.

„Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe“, betonte Jacquelin. Wie er offenbarte, spielen auch mentale Schwierigkeiten eine Rolle, dass der Skijäger seinen „Stil und die Identität“ noch finden muss.

Bei Jacquelin fehlen noch „mentale Details“

Häufig trat der Franzose während der Rennen als Hitzkopf in Erscheinung, eröffnete immer wieder Nebenkriegsschauplätze mit Konkurrenten. Am Schießstand beeindruckte er hingegen als gnadenloser Schnellschütze. Jetzt befinde sich Jacquelin sowohl persönlich als auch sportlich in einem Wandel.