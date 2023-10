Biathlon-Skandal: Jetzt schaltet sich sogar die Polizei ein!

Seit Monaten bestimmt der Kreditkarten-Skandal um Julia Simon die Schlagzeilen im französischen Biathlonteam. Dass sich daran in naher Zukunft etwas ändert, scheint eher unwahrscheinlich. Gibt es doch nun abermals neue Entwicklungen um die 27-Jährige.

Wie Le Dauphiné Libéré vermeldete, sei Simon am Dienstagvormittag in Albertville in Polizeigewahrsam genommen worden. Dort soll die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison von Sonderermittlern zur anhaltenden Affäre befragt werden. Weil die Biathletin von ihrer betroffenen Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet wegen Kreditkarten-Diebstahls verklagt wurde, läuft das Verfahren schon seit geraumer Zeit.